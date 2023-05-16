Davutoğlu: YSK’yla ilgili iddialar çok vahim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’yla (YSK) ilgili ortaya atılan iddiaların ‘çok vahim’ olduğunu vurguladı.
Özellikle bugün ıslak imzalı tutanaklarla YSK’ya bildirilen sayılar arasında uyumsuzluk bulunduğuna dikkat çekilen çok sayıda paylaşım yapıldı.
Yeşil Sol Parti de oylarının MHP’ye yazıldığı iddiasıyla binden fazla sandığa itiraz etti.
Sosyal medyada CHP yönetiminin YSK nezdinde hareket geçmesi yönünde çağrılar yoğunlaştı.
Davutoğlu’ndan konuya dair şu paylaşım geldi:
“YSK’yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli. Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez!”
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