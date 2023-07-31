Davutoğlu, seçime CHP’den girmemek için ‘her şeyi denemiş’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Her şeyi denedim” dedi.

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Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10’ar, Demokrat Parti üç milletvekili çıkarmıştı. 38 vekil seçildikleri CHP’den partilerine dönmüştü.

Medyascope’tan Ruşen Çakır’a konuşan Davutoğlu, seçim dönemi millet ittifakı listeleri hazırlanırken ‘en son tercihinin CHP’ olduğunu anlattı: “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Ondan önce her şeyi denedim. ‘Üç parti gelin birlikte girelim’ dedim. İYİ Parti’ye teklif götürdüm, ‘Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım’ dedim. Sayın Akşener’e de söyledim.

Partilerimiz arasında görüşmeler oldu. Üçlü DEVA-Gelecek-Saadet olmayınca İYİ Parti’yle de konuştum. Sonra Saadet’le tekrar konuştuk DEVA’yı ikna edebilmek için. Bütün yolları denedim. Kimse bizim oportünist bir tavır sergilediğimizi söyleyemez”