David Hockney ile ‘müzede yoga’

David Hockney’nin Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki ‘Baharın Gelişi, Normandiya, 2020‘ sergisi, beş özel yoga seansına ev sahipliği yapacak.

SSM’de David Hockney’nin iyimser bahar resimlerine karşı yoga yapabileceksiniz

Sakıp Sabancı Müzesi ve Cihangir Yoga’nın işbirliğinde düzenlenen yoga serisinin ilki yarın (21 Mayıs) cumartesi günü saat etkinlik, saat 08:30 – 09:30 saatleri arasında yapılacak.

Katılımcılar, David Hockney’nin baharın gelişini an be an kaydettiği 116 iyimser esere bakarak yoga yapacak.

Doğanın sürekli yenilenişini vurgulayan ‘Bahar, Nefes, Sanat; Müzede Yoga’ her seviyeden seviyeden yoga meraklısına açık. Diğer seansların tarihleri, 4 Haziran, 18 Haziran, 2 Temmuz, 23 Temmuz. İlgilenenler biletlerini müzesinin web sitesinden alabilir zira etkinliğe sınırlı sayıda kişi kabul ediyor.