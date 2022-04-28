Ve David Hockney Türkiye’de

Günümüzün en önemli ve heyecan verici sanatçılarından biri kabul edilen David Hockney’nin eserleri, Baharın Gelişi, Normandiya, 2020 sergisi ile ilk defa Türkiye’ye geliyor.

No. 219, 20 Nisan 2020, iPad resmi

Sakıp Sabancı Müzesi’nin 11 Mayıs – 29 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı sergi, daha önce Londra’daki Royal Academy’de ve Brüksel’deki Bozar’da sanatseverlerle buluşmuştu.

Kariyeri boyunca yeni teknolojileri ve sanat yapmanın farklı yöntemlerini araştıran Hockney, 2000’lerden itibaren iPhone ve iPad ile çizim yapıyor. Söz konusu teknolojik arayışının doruk noktası olan bu sergi, sanatçının baharı müjdeleyen iPad resimlerinin yüz 16 tanesini içeriyor.

Bunların tamamı 2020’de, Covid-19 salgınının ilk döneminde, Normandiya’daki evinde üretildi.

David Hockney köpeği Ruby ile evi cizivor. 29 Nisan 2019

Bu ‘resimler’, Hockney’nin meyve ağaçları, çalılar, çiçek bahçeleri, gölet ve nehirler, tarlalar ve uzak tepelere uzanan bir manzarada çalıştığını, baharın senelik yolculuğunu bütün ayrıntılarıyla yakaladığını gösteriyor. Sergi baharın başından sonuna bir hikaye anlatıyor.

Akbank’ın desteğiyle gerçekleşen serginin çok girişli biletleri satışa çıktı.