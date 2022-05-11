Bugün sergisi açılıyor: David Hockney hakkında bilmek isteyeceğiniz beş şey

Yılın en önemli resim sergilerinden biri bugün Sakıp Sabancı Müzesi’nde başlıyor. David Hockney ‘Baharın Gelişi, Normandiya, 2020’ adı altında topladığı eserlerinde pandemiyi geçirdiği bölgenin doğasını 116 resimle anlatıyor. Yaşayan en büyük ressamlar arasında gösterilen 84 yaşındaki David Hockney ile ilgili beş ilginç bilgiyi derledik. Okuduklarınız ressamla ilgili merakınızı gidermeyecek, tam tersine daha da derinleştirecek.

Fotoğraf. AA

Dünyanın yaşayan en pahalı ikinci ressamı

Aslında kısa süre öncesine kadar yaşayan ‘en pahalı’ ressamdı. 1972’de yaptığı ‘Sanatçının Portresi’ adlı tuval üzerine yağlıboya resmi, 2018’de 90.3 milyon dolara satılmıştı. 2019’da bu rekor ‘Rabbit’ adlı eseriyle Jeff Koons’a geçti. Hockney, verdiği röportajlarda bu konu gündeme geldiğinde, ‘işlerinin abartıldığını, kendisinden daha iyi ressamların olduğunu’ söylemekten çekinmeyecek kadar rahat biri.

Sinestezi yetisi

Bazı araştırmacılara göre dil dışı düşünmenin özel bir belirtisi, bazılarına göre ‘anomali’, bazılarına göreyse mistik bir insan yeteneği, hatta mucize… Sinestezi, Yunanca kökenli bir kelime, ‘birleşik duyu’ anlamına geliyor. Sinestezik kişilerde herhangi bir duyu algısı, otomatik olarak başka algıları tetikliyor.

Wassily Kandinsky, Vincent van Gogh, Franz Liszt, Vladimir Nabokov gibi ressam, besteci ve yazarların sinestezi yetisine sahip olduğu düşünülüyor. David Hockney de sinestezik sanatçılar arasında sayılıyor.

‘Sanatçının Portresi’ 1972

Havuz ‘takıntısı’

David Hockney resimlerinde sık sık görülen yüzme havuzları, ressamın Britanya’da doğup büyümüş olmasıyla yakından ilgili. Çeşitli röportajlarında Britanya’da yüzme havuzlu evde oturmanın ‘statü sembolü’, havanın hep ılık olduğu Kaliforniya’da ise ‘sıradan’ olduğunu söylüyor. Ressam Kaliforniya’ya 1964’te geldi, Los Angeles tepelerinden gördüğü havuzlu evlerin oluşturduğu mavi-yeşil manzaradan çok etkilendi ve yedi sene boyunca çok sayıda ‘havuzlu resim’ yaptı.

Hockney, 1980’de BBC televizyonuna verdiği bir röportajda ‘su’yla ilgili şunları söylüyor: “Suyu resmetmek bana her zaman cazip gelmiştir. Durgun, transparan suyun üstüne ya da içine bakabilirsiniz. Suyun içinden bakabilirsiniz. Onu bir hacim olarak da, yüzey olarak da görebilirsiniz. O yüzden dönüp dönüp ‘su’ çiziyorum.”

Teknoloji sevgisi

2009’dan beri Brushes uygulamasıyla resim yapan ressam artnet news’a verdiği röportajda ‘iPad’de çizmeye bayıldığını’ söylüyor. “Müthiş bir ortam. Her şey elinizin altında, sonrasında temizlik yapmanıza da gerek yok. Telefonuma uzanıp çizmeye başlıyorum, karanlıkta bile.”

İlham kaynakları

Bir ağacın çiçek açması ya da suyun hareketi gibi sıradan mucizeler. Sanatçı sıfatını taşımasa da Walt Disney gibi yaratıcı beyinler… David Hockney’nin beslendiği kaynaklar hayat kadar geniş ancak dönüp dönüp baktığı ressamları sayacak olursak, Picasso, Dufy ve Matisse ressamın ilham kaynakları.