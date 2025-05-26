Darphane, 24 işçi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 24 işçi alacak.

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Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre genel müdürlüğün İstanbul’da bulunan iş yerlerinde istihdam edilmek amacıyla bir heykeltıraş, iki kimya teknikeri, bir hadde işçisi, yedi dökümcü (metal), 11 metal pres makinesi operatörü, iki tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni olmak üzere 24 işçi alınacak.

Adaylar, iki ay deneme süresi koşuluyla göreve başlatılacak.

Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 30 Mayıs’a kadar yapılabilir.

Başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyonun 4 katından fazla olması durumunda 26 Haziran’da genel müdürlükte kura düzenlenecek.

Kurayla seçilen adaylar daha sonra ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak.