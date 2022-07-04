Dargeçit JİTEM davasında sanıklara beraat: Yeterli delil bulunamamış

Gözaltına alınan üçü çocuk yedi siville uzman çavuş Bilal Batır’ın öldürülmesine ilişkin görülen Dargeçit JİTEM Davası’nın 26’ncı duruşmasında 18 sanığa ‘kesin delile ulaşılamadığı’ gerekçesiyle beraat kararı verildi.

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Mardin’in Dargeçit ilçesinde 29 Ekim 1995 ile 8 Mart 1996 arasında üçü çocuk yedi siville birlikte uzman çavuş Bilal Batır’ın öldürülmesine ilişkin dönemin Mardin jandarma komando tabur komutanı Hurşit İmren, Dargeçit ilçe jandarma komutanı Mehmet Tire, Dargeçit merkez jandarma karakol komutanı Mahmut Yılmaz, karakol komutanı yardımcısı Haydar Topçam ve uzman çavuş Kerim Şahin’in de aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında ‘taammüden öldürmek‘ten açılan davanın 26’ncı duruşması Adıyaman 1’icni Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya mağdurların avukatı Erdal Kuzu’yla yakınlarını kaybeden yurttaşlar katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre dosya savcısı, ‘yeterli delil olmadığı’ iddiasıyla daha önce açıkladığı beraat yönündeki mütalaasını tekrarladı. Ardından söz alan mağdurlar, savcının talebine tepki gösterdi.

Mağdurların avukatı Erdal Kuzu da savcının mütalasına tepki göstererek şunları söyledi: “1990’larda karakolda kamera yok denmesi kayda alınmaz. Bu Kürtlere bakış açısıdır. Davut Altunkaynak’ın annesi delildir görmek isterseniz. Ama bunu görmezseniz katilleri kutsarsınız. Bu mütalaayı çok konuşacağız, insanların vicdanında yara açtığı için konuşacağız. Yarın bir gün daha demokratik bir Türkiye olduğu zaman bunu daha çok sayacağız. Beyanları görmek istemeyen bir mütalaa hukuki değildir. Devleti kutsayan bir mütalaa. Adalet nedir diye sorarsanız biz Kürtler bir düş deriz. Bugüne kadar eşit yurttaşlık görmedik. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan insanlar duruşmaya gelmediler. Güvenlik nedeniyle bir gerekçe oluşturuldu. Bu güveni nereden buluyorlar? Devletin yargı zihniyetinde tutumundan güç alıyorlar. Durum bundan ibaret. Faili meçhul dosyalarda devlet hiçbir zaman samimi yanaşmadı. Kimi zaman Meclis’e konu oldu ama bu meseleye hep samimi olmayan bir yaklaşım oldu. Bu dava dosyası mücadeleyle bu noktaya geldi. Devletin samimiyetsizliği sanıklara güç vermektedir. Bu üstü kapanacak bir dosya değil. İnsanların cenazeleri var. Kamera kaydı yok diye delil yok denilerek geçiştirilemez.”

‘Cenazelerin yerini söylediği için katledildi’

Cenazelerin kuyulardan çıkarıldığını hatırlatan Kuzu, uzman çavuş Batır’ın cinayetine dikkat çekti: “Davut Altunkaynak, Nedim Akyön Ulaş köyünde bulundular. Davut Altunkaynak’ın annesi her duruşmada ben çocuğumu karakolda gördüm dedi. Annesi gördü. Bunlar yok sayılamaz. Abdurrahman Coşkun Kızıltepe’de bulundu. Resmi olarak gözaltına alındılar. Bunu görmezden gelemezsiniz. Nasıl öldürüldüler ortada. Hizni Doğan kardeşini elbisesinden tanıdı. Zorla boşaltılan bir köyde, devletin kontrolünde olan bir köyde bulundu. Süleyman Seyhan’ın kızı karşısında çırılçıplak soyunduruldu. Bilal Batır cenazelerin yerini söylediği için katledildi.”

‘Kesin delil yok’ denerek beraat

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, ‘sanıkların meydana gelen olaylarla bağlantısını kuracak kesin delile ulaşılamadığı’ gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraatlarine ve yurt dışına çıkma yasaklarının kaldırılmasına karar verdi.

Davanın geçmişi

Mardin’in Dargeçit ilçesinde 29 Ekim 1995 ile 8 Mart 1996 tarihleri arasında Davut Altınkaynak (12), Seyhan Doğan (14), Nedim Akyön (16), Mehmet Emin Aslan (19), Abdurrahman Olcay (20), Abdurrahman Coşkun (21), Hikmet Kaya (24) ve Süleyman Seyhan (57) ile uzman çavuş Bilal Batır kaybedildi.

Söz konusu kaybedilmelerle ilgili, dönemin Mardin jandarma komando tabur komutanı Hurşit İmren, Dargeçit ilçe jandarma komutanı Mehmet Tire, Dargeçit merkez jandarma karakol komutanı Mahmut Yılmaz, karakol komutanı yardımcısı Haydar Topçam ve uzman çavuş Kerim Şahin ile Faruk Çatak, Mahmut Ayaz, Naif Çelik, Ramazan Savcı, Kemal Kaya, Mehmet Acar, Faik Acar, Hüseyin Altunışık, Mehmet Emin Çelik, Sadık Çelik, Fethullah Çelik, Osman Demir, Bahattin Ergel hakkında, ‘taammüden öldürme’ suçundan soruşturma başlatıldı. 30 Ekim 2014’te söz konusu soruşturmanın davaya dönüşmesi sonucu Midyat’ta yargılama başladı. ‘Güvenlik’ gerekçesiyle daha sonra Adıyaman’a nakledilen davanın 13 Mart 2017’de görülen 7’nci duruşmasında, dava dosyası bu kez Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakledildi. Ankara’daki mahkemenin davayı kabul etmemesi üzerine Yargıtay dava duruşmalarının tekrardan Adıyaman’da görülmesine karar verdi.