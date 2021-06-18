‘Daredevil’ rekor denemesi sırasında hayatını kaybetti

28 yaşındaki ABD’li motokros yarışçısı Alex Harvill Washington eyaletinde dünya rekoru denemesi yaparken hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Facebook

Eyaletin, Ephrata bölgesine yaşayan ‘Daredevil’ lakaplı Harvill, 17-18-19 Haziran’da düzenlenen Moses Lake Airshow’da seyirciler önünde motosikletle rampa atlama rekoru kırmayı planlıyordu. Etkinliği düzenleyen komite, genç ekstrem spor tutkununun, dün, rekor denemesi için ‘antrenman yaparken’ kaza yaptığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğni açıkladı. Harvill’in hedefi 107 metrelik bir atlayıştı.

Harvill deneme yaptığı sırasında hedefe ulaşamadı ve motosiklet çamura saplandı. Kaskı çıkan ve fırlayan Harvill kurtarılamadı.

Onu izlemek için etkinliğe yanına biri birkaç hafta önce doğan iki oğlunu da alıp giden eşi Jessica Harvill, iki haftadır bu rekor denemesine hazırlandığını söyledi. Profesyonel motokros yarışçısı Harvill, geçmişte iki kez ‘atlama’ rekoru kırmıştı. Geçimini sağlamak için bir çiftlikte çalışıyordu. Geçen ay verdiği bir söyleşide hayatı boyu motosiklet tutkunu olduğunu söylemişti.