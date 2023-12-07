Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti’nde, Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden ‘Dans Eden Musa’ heykeli korumaya alındı.

Fotoğraflar: AA

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Stratonikeia’da, 1977’de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

Helenistik, Roma ve Bizans’ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, önemli eserler bulunuyor.

Çalışmalar kapsamında son olarak, 2 bin 175 yıl öncesine ait, Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden ‘Dans Eden Musa’ heykeli gün yüzüne çıkarıldı.

AA’ya konuşan Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Roma Hamamı kazılarında önemli verilere ulaştıklarını söyledi.

Antik kentte bu yıl yürütülen kazılarda, Roma Hamamı’nın Frigidarium ‘Havuzlu Soğukluk Bölümü’nde sürdürülen çalışmalarda, Dans Eden Musa heykelinin bulunduğunu belirten Söğüt, şunları dedi:

“Günümüzden yaklaşık 2 bin 175 yıl öncesine ait olan ve kaidesiyle birlikte bulunan dans eden heykel, başı ve kolları eksik olarak gün ışığına çıkarıldı. Daha sonra Muğla Müzesi’nde sergilenecek olan heykel, Helenistik dönem heykelleri arasında şimdilik bilinen tek Dans eden Musa heykeli durumunda.”

Söğüt, Philiskos’un ilham perilerine ait Musa heykellerinden toplamda dokuz adet olduğunu, diğerlerini de kentteki kazılarda bulacaklarına inandıklarını söyledi.