Danone, Eti ve Nestle Türkiye hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu, Danone Tikveşli, Eti Gıda, Horizon Hızlı Tüketim ve Nestle Türkiye hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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Rekabet Kurumu’nun sitesinde yer alan açıklamada, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ’nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtı getirerek yasayı ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı duyuruldu.

Kararda, Rekabet Kurulu’nun bulguları ‘ciddi ve yeterli’ bulduğu ve soruşturma açıklasına izin verdiği belirtildi.

Donane, Eti ve Horizon’a da soruşturma

Kurul ayrıca Danone Tikveşli, Eti Gıda, Horizon Hızlı Tüketim’e de soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Buna göre, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ’nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma da karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurumu, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.