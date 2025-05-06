Danıştay, Balıkesir'deki acele kamulaştırmaları durdurdu

Balıkesir’de tarım arazilerinin CVK Madencilik için acele kamulaştırılması hakkında Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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CVK Madencilik Anonim Şirketi’nin, İvrindi ve Altıeylül ilçesinde en az 16 köyü yakından etkileyecek ‘altın-bakır madeni ve cevher zenginleştirme/atık depolama tesisi‘ projesi için tarım alanları ‘acele kamulaştırılmıştı.’

Söz konusu maden şirketinin projesi için yöre halkı ve çevre aktivistleri, ‘ÇED Olumlu’ kararlarının iptali için dava açmıştı.

Hukuki süreç devam ederken, İvrindi’nin Gökçeyazı Mahallesi’nde altı, Altıeylül’ün Sarıalan Mahallesi’nde dört olmak üzere toplam 10 tarla ‘acele kamulaştırılarak’ CVK Madencilik’e verilmişti.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin aktardığına göre karara itiraz yolu da kapatıldı. Davacılar yürütmenin durdurulmasını bekliyor.

Ne olmuştu?

CVK Madencilik Anonim Şirketi, Balıkesir ili İvrindi ve Altıeylül İlçelerinde en az 16 köyü yakından etkileyecek olan projesi için ÇED Olumlu kararı verilmiş ve şirket faaliyetlerine başlamıştı.

Projenin 9 bin 133 dönümlük ÇED alanının, 6 bin 822 dönümü orman alanı, 1615 dönümü özel mülk arazisi, 676 dönümü hazine arazisi ve 19,5 dönümü mera alanı.

Açık ocak alanlarından biri Sarıalan köyündeki evlere 250 metre uzaklıkta.

Söz konusu tarlalar maden çalışmalarında açık ocak ve atık barajı alanı olarak kullanılacak. Atık barajı kurulacak bölgede Gökçeyazı fay hattı var. Deprem bilimci Profesör Dr. Naci Görür bu fay hattının 7 büyüklüğünde deprem üretebildiğini söylemişti.