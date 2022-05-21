Danışmanı yazdı: ‘Demirtaş’ın Beyaz Sandalyesi’ raflarda

Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın basın danışmanlığını yürüten Zınar Karavil’in kaleme aldığı ‘Demirtaş’ın Beyaz Sandalyesi’ raflarda yerini aldı.

Karavil’in, Selahattin Demirtaş’ın tutuklanmasından bugüne gelen süreci anlattığı kitap, Dipnot Yayınları etiketiyle okurla buluştu.

Kitapta Demirtaş’ın arkadaşlarının, avukatlarının, kardeşlerinin, eşinin, hücre arkadaşının ve bizzat kendisinin anlattığı pek çok konu yer alıyor.

Sırrı Süreyya Önder’in önsözünden bir bölüm şöyle: “Bin türlü gölge ve riyayla örtülmeye çalışılan günlerin çetelesini tutup unutturmayanlar var. İşte bu kitabın emeği, böylesine aziz bir yerdedir. Ekmek gibi, su gibi aziz bir emeğin ürünü olan bu kitap, beyaz bir plastik sandalyeden başka koltuğu da makamı da olmayan, yüreği halkla, halkın yüreği de kendisiyle atan bir siyasetçiyi, kardaşım Selahattin’in cezaevi dönemi hikayesini anlatıyor.”