Danimarka kraliçesi tahttan çekildi

Danimarka Kraliçesi 2’nci Margrethe, yeni yıl konuşmasında tahttan feragat ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Danimarka Kraliçesi, tahta çıkışının 52’nci yıl dönümü olan 14 Ocak’ta yerini oğlu Veliaht Prens Frederik bırakacağını belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de ‘Kraliçeye yaşamı boyunca krallığa olan bağlılığı ve yorulmak bilmeyen çabaları’ için teşekkür etti.

83 yaşındaki Margrethe, Avrupa’da en uzun süre tahtta kalan kraliyet ailesi üyesi. 2’nci Margrethe, babası Kral 9’uncu Frederik’in 1972’de ölmesiyle tahta oturmuştu.