Danimarka, Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan heykel başını Türkiye'ye iade etti

Burdur Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan Septimius Severus heykel başını, Danimarka’nın NY Carlsberg Glyptotek Müzesi Türkiye’ye iade etti.

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Burdur’da yer alan Boubon Antik Kenti, Roma İmparatorluğu döneminin görkemli yapılarından izler taşıyan önemli bir merkez olarak biliniyor.

Milattan sonra 193-211 yılları arasında hüküm süren Roma İmparatoru Septimius Severus’a ait bronz heykel başı, 1960’larda Boubon Antik Kenti’ndeki yasadışı kazılar sırasında yurt dışına kaçırıldı.

1970’de sanat simsarı Robert Hecht Jr. tarafından Danimarka’daki Glyptotek Müzesi’ne satılan eser, 1979’da müzedeki gövdesiyle birleştirildi.

Prof. Dr. Jale İnan’ın 1970’lerde yaptığı araştırmalar ve yayımladığı bilimsel çalışmalar, eserin kökeninin belirlenmesinde ve iadesinde temel bir kaynak oluşturdu.

Heykel başı, Roma sanatının detaylara verdiği önemi ve dönemin liderlik sembollerini yansıtan nadir eserlerden biri olarak kabul ediliyor.

Burdur Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan eserlerin yalnızca Avrupa’ya değil, ABD’ye gönderildiği de biliniyor.

Ayrıca, Boubon kökenli eserlerle Pisidia Bölgesi’ne ait düver pişmiş toprak levhalarının iadesine de karar verildi.

1960’lı yıllarda yapılan kaçak kazılarla yurt dışına çıkarılan bu levhaların, bölgenin kültürel mirası açısından kritik bir öneme sahip olduğu biliniyor.

Septimius Severus heykel başı, kısa süre içinde Türkiye’de sergilenmeye başlanacak.