Damla Doğan Tuncel: Sanırım etrafımda ‘Kırmızı Kart’ kampanyasını beğenen tek kişiyim

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Sanırım etrafımda “Kırmızı Kart” kampanyasını beğenen tek kişiyim. CHP’nin başlattığı yeni hareket sosyal medyada deyim yerindeyse linç edildi. Elbette katıldığım eleştiriler var. Böylesine tutabilecek bir kampanyaya çok yanlış bir lansman yapıldı. Öncesinden “sürpriz yapılacak” açıklaması özellikle de dar gelirlide beklenti yarattı. Haliyle hayal kırıklığı da bir o kadar büyük oldu. Üstelik partiden konuştuğum kaynaklara göre son günlerde art arda toplantılar olsa da bu konu hiç gündeme gelmemişti. Sürpriz sadece seçeme değildi yani… Alelacele bir açıklama yerine çok daha “planlı” bir kampanya yürütülebilirdi. Mesela bir sabah uyandığımızda tüm reklam panolarını yakın zamanda dizi reklamlarında olduğu gibi, kıpkırmızı görebilirdik. Sonrasında büyük bir miting ile önceden bunun alt yapısı hazırlanarak duyurusu yapılabilirdi. İl-ilçe örgütleri, gazeteler insanlara “kırmızı kartlar” dağıtabilirdi. Ama olmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in üzerinde uzun zamandır “bir şeyler yapma” baskısı var. Zira yerel seçim sonrasında yakalanan rüzgar “normalleşme” adı altında değerlendirilemedi. Toplumda sert bir muhalefet beklentisi varken, süreç AKP’ye tekrar toparlanma fırsatı yaratan büyük bir zaman kaybına dönüştü. Zaten beklenti tam da buyken, muhalefetin yeniden muhalefet yapmaya karar vermesi “sürpriz” olarak lanse edilmemeliydi. Ancak tüm eleştirilerim baki olmak üzere, yine de kitleleri harekete geçirebilecek her eylemin başarılı olabileceğine inananlardanım. Bu yüzden ilk adım yanlış atılmış olsa da, düzeltmek için bence yine de geç değil.

Damla Doğan Tuncel’in yazısı