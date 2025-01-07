Damla Doğan Tuncel: HTŞ’nin kontrol ettiği İdlib’de iki kadın sokak ortasında infaz ediliyordu

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Daha önce fotoğraf çektirmek için yanına gelen kadınları başlarını örtmeleri için uyaran Şara, bu kez en azından (!) bu topa girmedi. Fakat Baerbock ile tokalaşmadı. Haramdı. Alman Bakan dönüşte kendisine sorulduğunda “Sıradan bir tokalaşmayı zaten beklemiyordum” diye yanıt verdi.

Ancak “sıradan”a olan bu mesafe, tam da herkes kollarını kocaman açmış, yeni yönetimi kim daha sıkı kucaklayacak diye yarışırken büyük yankı uyandırdı.

Henüz bu olayın sıcaklığı soğumadan bu kez yıllar öncesinden bir video ortaya çıktı. HTŞ’nin kontrol ettiği İdlib’de yolsuzluk ve fuhuşla suçlanan iki kadın sokak ortasında, herkesin gözü önünde infaz ediliyordu. Görüntülerde Colani’nin ülkedeki adaleti, hukuku sağlaması ve koruması için seçip görevlendirdiği isim, Adalet Bakanı Şadi el-Veysi de vardı. Kadınların ölüm emrini okuyor hatta vurulan kadınlardan birinin üzerini örtüyordu. HTŞ’den ismini vermeyen kaynaklar da görüntülerdeki kişinin el-Veysi olduğunu doğruladı. “Dönemin ruhu” açıklaması yapıldı. Aynı ülkeden gelen iki görüntü… Ne haram, ne helal diye sorgulattı bir kez daha…

Damla Doğan Tuncel’in yazısı