Damadın arkadaşlarından 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknot

Aydın’da iki arkadaşı damada 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar taktı.

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AA’nın haberine göre İncirliova Belediyesi’nde çalışan Necati Kaman ile Söke ilçesindeki bir fabrikada gıda teknikeri olarak çalışan Tuğçe Cengiz, kır bahçesinde düzenlenen törenle evlendi.

Damadın arkadaşları Şahin Madan ve Cihan Eroğlu, takı merasimi sırasında iğnelerle tutturdukları 5 liralık banknotları düğün hediyesi yaptı.

İki arkadaş, toplam değeri 1800 lira olan banknottan oluşan ruloyu damadın vücuduna doladı.

Vücudu banknotlarla kaplanan damat, arkadaşlarıyla karşılıklı oynadı.

Şahin Madan, “Banknotları iki ayda biriktirdik. Eziyet olsun diye böyle bir şey yaptık” dedi.

Damat Kaman ise arkadaşlarının sürprizi karşısında mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşadığını ifade etti.