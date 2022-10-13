Dalaman’dan Manchester’a giden uçakta bomba alarmı

Muğla Dalaman’dan Britanya’nın Manchester kentine giden bir yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine savaş uçakları eşliğinde Stansted Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Yapılan arama ve inceleme sonucunda, uçakta herhangi bir tehlike olmadığı ortaya çıktı.

Britanya havayolu şirketi Jet2, Twitter’dan yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak Dalaman’dan Manchester’a giden LS922 sefer sayılı uçağın, Birleşik Krallık Hava Trafik Kontrolü yönetiminde, Londra’daki Stansted Havalimanı’na yönlendirildiğini teyit etti.

Britanya basınında yer alan haberlere göre, bomba ihbarı nedeniyle Stansted Havalimanı’na yönlendirilen yolcu uçağına, 2 İngiliz Typhoon savaş uçağı eşlik etti.

Stansted Havalimanı’ndan bir sözcü de olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Dalaman’dan Manchester’a giden bir Jet 2 uçağı bu akşam Stansted Havalimanı’na yönlendirildi. Uçak güvenli bir şekilde indi ve ana yolcu terminalinden uzak bir yere park etti. Pist kısa bir süreliğine kapatıldı ama şimdi yeniden açıldı.”

Polis tarafından uçakta gerekli kontroller yapıldı. Yaklaşık iki buçuk saatlik alarm durumundan sonra, herhangi bir tehlike olmadığı belirtildi. Yolcular sağlıklı bir şekilde uçaktan indirildi.



