Dalaman Havalimanı’nın İspanyol şirkete satışı tamamlandı

İspanyol havacılık ve altyapı şirketi Ferrovial, Muğla Dalaman Havalimanı’nın yüzde 60’ını satın alma konusunda şubatta YDA İnşaat’la vardığı nihai anlaşmayı tamamladı.

Fotoğraf: AA

Ferrovial, Dalaman havalimanı işletme hakkının yüzde 60’ını 140 milyon euroya YDA Grubu’ndan satın almak için 17 Şubat’ta anlaşmıştı.

Ferrovial’ın açıklamasına göre havaalanının işletme hakkı 2042’ye kadar devam edecek.

BloombergHT’nin aktardığına göre satın alma anlaşması planlandığı gibi tamamlandı ve yetkililerin onayı dahil tüm şartlar yerine getirildi.