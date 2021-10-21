Daha dört yaşında Arsenal forması giydi

Dört yaşındaki Zayn Ali Salman, Arsenal Futbol Akademisi hazırlık eğitimine kabul edilen en küçük çocuk olarak tarihe geçti.

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Salman’ın yeteneğini keşfeden First Touch Futbol Akademisi’nden hocası Austin Schofield oldu: “Başta kendi yaş grubu dört-beşlerle birlikte oynattık. Onların çok üstündeydi. Daha hızlıydı, topu kapmada daha istekliydi. Topa vuruşu, pasları herkesten daha iyiydi. Daha sonra babasıyla görüşerek daha büyük yaş grubuna aldık.”

Küçük Salman’ın yeteneği Arsenal futbol kulübünün scout’u (yetenek avcısı) Stephen Deans’in de gözünden kaçmadı: “Bu çocuk aslında yapamaması gereken şeyler yapıyor. Topa vuruş şekli o yaştaki biri için fazla keskin görünüyordu. Arkadaşımla konuştum. O da çocuğun dört yaşında olduğunu söyledi. Mümkün değil diye düşündüm, kreşte olamaz. Ailesiyle görüştüm. Sonra da bu aşamaya geldik. Birkaç çalışmamıza katıldı. Bir seferlik bi şey de değil düzenli olarak geliyor.“

Salman’ın babası doğduğundan itibaren özel bir çocuk olduğunu fark ettğini anlattı. Hemşirenin bebeği yüz üstü yatırdığını anımsayan baba Salmani Zayn Ali’nin kafasını kaldırıp etrafa bakmaya başladığını anlattı: “Hemşire bile şoke olmuştu. Küçükken bile çok güçlü olduğu belliydi. Dğer çocuklardan farklıydı. Çok küçükken bile ayakta durduğu zaman dengesi çok iyiydi.“

BBC’nin görüştüğü mini yetenek favori takımının Arsenal olduğunu söyledi. Yedi-sekiz ve dokuz yaşında çocuklarla oynadığını hevesli bir şekilde getiren Zayn Ali biraz zorlandığına da itiraf etti.