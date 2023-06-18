Cumhuriyet yazarından Fatih Portakal’a: Sanki AKP tutması

Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, gazete hakkındaki ‘manipülatif haberler için çikolata kutusunda para alındı’ iddiasına değinen haber sunucusu Fatih Portakal için ‘AKP tutması gibi’ ifadesini kullandı.

Fatih Portakal ve Özdemir İnce. (YouTube)

Geçen hafta Cumhuriyet gazetesinde vakıf yöneticisi avukat Turan Karakaş, eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, idari-mali işler müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında çikolata kutusunda kayıt dışı para aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu haberden sonra gazetenin genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, Coşkun’la diğer yönetim kurulu üyeleri Işık Kansu ve İrfan Hüseyin Yıldız’ı eleştiren bir yazı yazmış, ama yazı sansürlenmiş, Mollaveisoğlu da görevden alınmıştı.

Gelişmelerin ardından gazeteyi yöneten Cumhuriyet Vakfı’nın üç yönetim kurulu üyesi Turan Karakaş, Barış Doster ve Birol Başaran; Coşkun, Yıldız ve Kansu’yı istifaya davet etmişti.

Portakal’dan Cumhuriyet yazarlarına tepki

Söz konusu gelişmeler sürerken Fatih Portakal, Mollaveisoğlu’nun yazısının sansürlenmesine Twitter’dan çıkışarak şunları yazmıştı:

*Genel yayın yönetmeninin haklı yazısı Vakıf’ın demirbaşları tarafından engellenip, gazetede yayınlanmıyor. Ondan sonra da demokrasi deyip duruyorlar. Cesaretin için tebrikler Mollaveisoğlu. Milleti eleştirir durursunuz Cumhuriyet yazarları neden yanlışın arkasında duruyorsunuz? Ne için Mollaveisoğlu’nun arkasında durmuyorsunuz?

*Türkiye bunu da gördü. Vakfıyla yazarlarıyla demokrasi naraları atan Cumhuriyet, genel yayın yönetmeninin yazısını bugün yayınlamadı. Gazetecilik ahlakını sorgulayan Mollaveisoğlu’nu duruşundan dolayı sizi tebrik ediyorum. Yüzü kızarması gereken kodamanlarsa susuyor ve yasak getiriyor. Yazık!

Genel yayın yönetmeninin haklı yazısı Vakıf’ın demirbaşları tarafından engellenip, gazetede yayınlanmıyor. Ondan sonra da demokrasi deyip duruyorlar. Cesaretin için tebrikler @TMollaveisoglu. Milleti eleştirir durursunuz @cumhuriyetgzt yazarları neden yanlışin arkasında… https://t.co/3WiY6dqSio — fatih portakal (@fatihportakal) June 14, 2023

‘AKP tutması gibi’

Portakal’ın bu mesajlarına Cumhuriyet yazarlarından Özdemir İnce’den yanıt geldi. Portakal’ın ‘AKP tutması gibi saldırdığını’ ileri savunan İnce bugünkü yazısında şunları yazdı:

*“Demokrasi naraları atan” da ne demek? Sarhoşlar ve mahalle kabadayıları nara atar! “Nara” Cumhuriyet’e de demokrasiye de hakaret. Sanki bir AKP tutması konuşmakta…

*Fatih Portakal gazeteciymiş. Hangi gazetede demokrasi ve özgürlükler konusunda mesleki örnek olacak ne yapmış?

*Yaptığı işi tanımlayayım: Cumhuriyete ve Cumhuriyet gazetesine tuzak kuranların, fesat çevirenlerin goygoyculuğunu yapmak.