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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kızılay’ın çadır satması yanlıştı ama kan acil ihtiyaç

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kızılay’ın çadır satmasını yanlış bulduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’  sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.


Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı. Kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulunmuştu.

Çağrılara rağmen kan stoğu hala asgari seviyenin altında. TV100’den Candaş Tolga Işık’ın ‘Az Önce Konuştum’ programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, konuya dair şunları dedi:

“Çadır satma meselesi yanlıştı, bunu daha sonra Kerem Bey de söyledi. Kendi kurumunu ve arkadaşlarını savunmak için yaptığı ilk açıklama yanlıştı. Bu tartışmanın uzaması, devam etmesi de birtakım hataları birbiri ardına getirdi. Bunlar üzücü Kızılay hepimizin kurumu, bizden önce de vardı, bizden sonra da devam edecek. Buna böyle bakmalıyız, kişilerin kurumlara zarar vermesine elbette izin verilmemeli. Şu anda kan acil bir ihtiyaç. Kan stokunun mutlaka tam olması lazım.”

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