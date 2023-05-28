Seçim sonuçları dış basında: Altılı masanın geniş yelpazesi sandığa yansımadı

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dış basının da gündeminde.

Guardian “İstanbul’u yöneten Türkiye’yi yönetir” söyleminin geçerliğini yitirdiğini belirtirken BBC, “Altılı masanın geniş yelpazesi sandığa yansımadı” dedi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi 17:00’da sona erdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 90’dan fazlası kapanan sandıklarda Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde.

Sonuçlar dünya basınında da ilgiyle izleniyor. İlk yorumlar şöyle:

The Guardian, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul, başkent Ankara ve İzmir’de Erdoğan’dan yüksek oy almasına karşın Erdoğan’ın gerisinde kaldığını belirterek “İstanbul’u yöneten Türkiye’yi yönetir” söyleminin geçerliğini yitirdiğini belirtti.

BBC, millet ittifakının çok farklı siyasi görüşten partileri bir araya getirip Kürt siyasi hareketinin de desteğini aldığını hatırlatarak “Altılı masanın geniş yelpazesi sandığa yansımadı” dedi. BBC pandemi, ekonomik kriz ve Kahramanmaraş depremleri gibi büyük krizlerin de Erdoğan’ı yenmeye yetmediğini kaydetti.

New York Times, “Ne yüksek seçim kurulu ne de devlet televizyonu bir galip ilan etti, ancak Erdoğan başı çekiyor” diye yazdı.

AFP: Erdoğan’ın 20 yıllık baskın ama ayrıştırıcı İslami yönetimini 2028’e kadar uzatabilecek seçimlerde sandıklar kapandı.

DW: Türklerin 20 yıllık iktidarın ardından Erdoğan’ın görevde kalıp kalmayacağını oyladı. Sonuçlar ülkenin siyasi, ekonomik ve dış politika yönünü belirleyecek.

Bloomberg: Erdoğan, birkaç hafta önce pek olası görünmeyen bir seçim zaferine imza attı.