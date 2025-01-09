‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı: Karara itiraz reddedildi

MEHMET FAZLI GÖK

Samsun’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle tutuklanan Abdülkadir İpek’in avukatı Emrah Karatay, Diken’e konuştu. Karatay, tutuklama kararına itirazın reddedildiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

X hesabındaki bir paylaşımında Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle iki kez gözaltına alınan Abdülkadir İpek, 26 Aralık’ta tutuklanmıştı.

Diken’e konuşan Avukat Emrah Karatay, sosyal medyada Kadir İpek adını kullanan müvekkilinin tutuklanması kararına itirazlarının reddedildiğini söyledi.

Karatay, ‘tutuklama tedbirinin ölçüsüz’ ve ‘hukuku ilkelere aykırı olduğunu’ savunmalarına karşılık bunun mahkemece kabul edilmediğini belirtti:

Karatay’ın açıklaması şöyle:

“Müvekkilimiz Kadir İpek adına, Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararına karşı, yapmış olduğumuz itiraz, bugün Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmiş ve reddedilmiştir.

İtirazımızda, tutuklama tedbirinin ölçüsüz ve Anayasa ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen hukuki ilkelere aykırı olduğunu belirtmiş olmamıza rağmen, mahkemece talebimiz kabul görmemiştir. Hukuki süreçler, müvekkilimizin haklarını savunmak adına tüm yasal yollar tüketilene kadar kararlılıkla sürdürülecektir.”