Serbest bırakılmıştı: 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten yeniden gözaltı

Samsun’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan A.I. yeniden gözaltına alındı.

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A.I. dün X’teki bir paylaşımı nedeniyle Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Genç hakkında bu kez aynı paylaşımı başka bir sosyal medya platformunda yaptığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

A.I. karar sonrası yeniden gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen genç adliyeye sevk edildi.