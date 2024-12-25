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Samsun'da 'cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Samsun’da, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ‘Kadir İpek’ adlı kullanıcı serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı’nın gözaltıyla ilgili açıklaması şu şekildeydi:


“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal paylaşım sitesi X’te Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden şahsın A.I. olduğu tespit edilmiştir. 

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs, Samsun’da ikamet ettiği adreste yakalanmıştır.”

Kullanıcı, X hesabından paylaşımında “Özgürüm” diyerek serbest bırakıldığını duyurdu.

Samsun’da ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten gözaltı

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