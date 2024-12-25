Samsun'da 'cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltı

Samsun’da bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanlığı konuya dair X’ten şu açıklamayı yaptı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal paylaşım sitesi X’te Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden şahsın A.I. olduğu tespit edilmiştir.

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs, Samsun’da ikamet ettiği adreste yakalanmıştır.”