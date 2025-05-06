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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanı kararı: Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleri özelleştirildi

Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) Sivas’taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale kararları onaylandı.

Fotoğraf: AA

Elektrik Üretim AŞ’ye ait Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleriyle bunlar tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesi için ihale yapıldı.


Söz konusu santrallerin işletme hakkı, ihalede 2 milyar 160 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’ye verildi.

Öte yandan, bir diğer cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki bir alan ‘Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul Ek Alanı’ olarak belirlendi.

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