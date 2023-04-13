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Yaramazlara biraz batar!

Hatay’da yeni hastanelerin yapımı için acele kamulaştırma kararı

Hatay’ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde bazı taşınmazların yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ciddi hasar almış, ek binası ve İskenderun Devlet Hastanesi de yıkılmıştı.


Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi ile Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar yeni devlet hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Hatay’ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde bulunan bazı taşınmazların da yeni şehir hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

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