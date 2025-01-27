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Yaramazlara biraz batar!

Cuma namazı-mesai meselesi: Valilikten ortaya karışık açıklama

İstanbul Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp cuma namazı kılanlara bir başka gün mesai yazımasına ilişkin ortaya karışık bir açıklama yaptı.

Fotoğraf: AA

Valilik, söz konusu işyerlerinde cuma namazının çalışma saatine denk gelmesi halinde isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiğini hatırlattı.


Personelden isim ve imza alınması, izin saatinin hafta içi mesai saatlerine ilave edilmesi gibi farklı uygulamaların görüldüğüne dikkat çeken valilik şöyle dedi:

“Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini; mesai kaybına neden olmamak ifadesi, tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir.

Bu kapsamda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 2016/1 sayılı Genelgesi’nin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.”

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