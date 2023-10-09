Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma toplu mezar bulundu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ekibi Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma toplu mezar buldu.

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AA’nın haberine göre AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıddık Çalık, Osmanlılar ile Moğollar arasında 1402’de Çubuk Ovası’nda meydana gelen ve 30 ila 40 bin kişinin hayatını kaybettiği savaşın izlerini yansıtan toplu bir mezar bulduklarını bildirdi.

Ankara Savaşı’nın Çubuk Ovası’nda yaşandığını gösteren birçok kaynak bulunduğunu anımsatan Çalık, buldukları toplu mezarla da savaşın bu alanda yapıldığının iyice kesinlik kazandığını aktardı.

‘Ankara Savaşı Tespiti’ projesi kapsamında yürütülen çalışmada savaşın alanının belirlendiğini anlatan AYBÜ İnsanlık Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Albayrak, “Çubuk’un 15 köyünde yüzey araştırması yaparak 1402 Ankara Savaşı’na ait arkeolojik verileri topladık. Şu anda Çubuk ilçesinin Kutuören köyünde tespit ettiğimiz bir şehit mezarlığında arkeolojik çalışmalarımıza başladık” dedi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve AYBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Orçan, toplu mezar tespit edilen alanı ziyaret ederek, yetkililerden çalışma hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Keleş, kazı sonunda savaşla ilgili birçok bilinmeyenin aydınlanacağına inandığını kaydetti.