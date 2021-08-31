Covid-19 testi pozitif çıkan tarım işçisi minibüste battaniyenin altında gizlenirken yakalandı

Kırıkkale’de Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen işe gitmek için yola çıkan tarım işçisi, minibüste battaniyenin altında gizlenirken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasında tarım işçilerini taşıyan bir minibüsü durdurdu.
Ekipler, araçta bulunanların HES kodu sorgularını yapacağı sırada bir kişinin minibüste battaniyenin altında olduğunu fark etti.
Gizlenmeye çalışan H.T’nin test sonucunun pozitif olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bilgi verildi.
4 bin 50 lira ceza uygulanan H.T. yurtta karantinaya alındı.