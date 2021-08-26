Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden altı aylık hamile Cemile’nin bebeği ameliyatla alındı: Kuvözde

Ordu’da, altı aylık hamile Cemile Filar (23), Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, hayata tutunan bebeği kuvöze alındı.
Uzman çavuş eşiyle İstanbul’dan tatil için memleketi Ordu’nun Kabataş ilçesine giden Filar, geçen hafta perşembe günü evde rahatsızlanınca Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Filar’ın test sonucu pozitif çıktı.
Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine önce Çorum’a, ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Filar, tüm müdahalelere rağmen, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Filar’ın bebeği ise ameliyatla alınıp kuvöze kondu.
Filar, Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.