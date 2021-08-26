Diken

Yaramazlara biraz batar!

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden altı aylık hamile Cemile’nin bebeği ameliyatla alındı: Kuvözde

Ordu’da, altı aylık hamile Cemile Filar (23), Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, hayata tutunan bebeği kuvöze alındı.

Fotoğraf: DHA

Uzman çavuş eşiyle İstanbul’dan tatil için memleketi Ordu’nun Kabataş ilçesine giden Filar, geçen hafta perşembe günü evde rahatsızlanınca Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Filar’ın test sonucu pozitif çıktı.


Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine önce Çorum’a, ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Filar, tüm müdahalelere rağmen, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Filar’ın bebeği ise ameliyatla alınıp kuvöze kondu.

Filar, Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SON HABERLER

Sosyolog ve psikiyatrist yanıtladı: Bilim aşı karşıtlarını neden ikna edemiyor?

Bilim insanları virüse karşı en etkili silahın aşı olduğunu söyleyip buna dair veriler sunmasına rağmen diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de aşıya karşı tereddütle yaklaşan azımsanmayacak bir kitle var. Bilim aşı karşıtlarını neden ikna edemiyor? Galatasaray Üniversitesi’nden sosyolog Prof. Dr. Ali Ergur ve uzman psikiyatrist Doç. Dr. Hakan Atalay, Diken okurları için yanıtladı ve çözümlerini anlattı.

İşsizlik değil mesleksizlik

Üniversite öğreniminin yararlarını önemsemiyor değilim. Fakat ihtiyaçtan fazla bilmem ne üniversitesi bilmem ne bölümü mezunu mesleksiz insan üreteceğimize, meslek okullarından mezun edeceğimiz ehil iş gücüne sahip meslekli insan yetiştirmemizin ülkenin geleceği açısından çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.

Pandemi kısıtlamasından okula geri dönüş

Unutmayalım ki, iki hafta sonra eğitim başladığında, doğal ve rahat bir ortama hâlâ hiç kimse kavuşmuş olmayacaktır. Çünkü ‘virüs ile savaş’ henüz sonlanmamıştır ve ‘yeni normal’ tarzı fantastik tanımlamalar ile durumu hafife almak da toplumun moralini bozmaktan başka bir şeye yaramayacaktır.

‘Yeni taksiye ihtiyaç yok’ diyen bakanlık, topu İBB’ye attı

Fatih, Beyoğlu ve Şişli gibi ilçelerde ‘turist avı’na çıkan, kentin genelinde de kısa mesafede müşteri almayarak son zamanlarda İstanbulluların tepkisini çeken taksilerle ilgili Ulaştırma Bakanlığı dört öneri getirdi. Taksi sayısının yeterli olduğunu savunan bakanlık, çözüm için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni adres gösterdi.