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Yaramazlara biraz batar!

Covid-19 destek fonunu Pokemon kartına yatıran kişiye üç yıl hapis cezası

ABD’nin Georgia eyaletinde, ‘yalan beyanda bulunarak’ aldığı Covid-19 destek fonunu Pokemon kartı satın almak için kullanan bir kişi üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Fotoğraf: www.pokemon.com (temsili)

Vinath Oudomsine (31), Temmuz 2020’de, yılda 235 bin dolar (2,27 milyon lira) cirosu olan, 10 çalışanı bulunan bir şirketi olduğu bilgisini paylaşarak fon talep etmişti. Küçük esnafa destek veren birlik, Oudomsine’in hesabına Ağustos 2020’de 85 bin dolar yatırmıştı.


Bilgiler doğru değildi ve Oudomsine, bu paranın 57 bin 789 dolarıyla ‘Charizard’ kartı satın almıştı.

Hakkında ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla dava açılan Oudomsine geçen yıl ekimde suçlu bulunmuştu.

Savcılık Oudomsine’in cezasının belli olduğunu, hapse gireceğini açıkladı.

Covid-19 destek fonu alıp parayı Pokemon kartına yatırmış

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