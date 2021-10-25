Covid-19 destek fonu alıp parayı Pokemon kartına yatırmış

ABD’nin Georgia eyaletinde yaşayan bir kişi, Covid-19 destek fonuyla 57 bin 789 dolar (558 bin 289 lira) ödediği bir Pokemon kartı satın aldığı gerekçesiyle dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Fotoğraf: www.pokemon.com (temsili)

Vinath Oudomsine, Temmuz 2020’de ‘yalan beyanda bulunarak’ devletten aldığı fonla borçlar, kira, üretim maliyeti, çalışanların maaşlarını ödemek zorundaydı. Başvururuken yılda 235 bin dolar (2,27 milyon lira) cirosu olan, 10 çalışanı bulunan bir şirketi olduğu bilgisini paylaştı. Küçük esnafa destek veren birlik, Oudomsine’in hesabına Ağustos 2020’de 85 bin dolar yatırdı.

Ancak bilgilerin çoğu doğru olmadığı gibi paranın kullanıldığı alan da ‘doğru değildi.’ Büyük kısmını tek bir Pokemon kartına yatırmıştı.

Bu yıl ocak ayında durumu fark eden savcılık Oudomsine hakkında soruşturma başlattı. Mahkemede suçlu bulunduğu takdirde 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para (2,41 milyon lira) cezasına çarptırılabilir.