Çorum'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

Çorum’da yaban hayvanları için çeşitli yerlere ot ve yem bırakıldı.

Fotoğraflar: AA

Çorum Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere ot ve yem bıraktı.

Yerleşim merkezlerine uzak alanlarda yaşayan hayvanlar için kuru mama, kuşlar için yem bırakan ekipler, Sıklık Tabiat Parkı’nda yaşayan ceylan, geyik ve karacalara da yiyecek ulaştırdı.

Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, şunları söyledi:

* Amacımız yaylalarımızdaki hayvanları koruyarak yem bulmakta zorlandıkları için destek olmak, hayatta kalmalarına yardımcı olabilmek. Bunun için elimizden geldiği kadarıyla yemleme yapıyoruz.

* İlçemiz turizmi için önemli olan doğa hayvanlarının korunmasının önemini bilerek bu tür faaliyetler yapıyoruz.

Bölgede yaban domuzu, kurt, tavşan, keklik ve karaca gibi hayvanların bulunduğunu anlatan Cebeci, yem bırakmaya yaban hayvanlarının yiyecek bulamayacağı dönemlerde devam edeceklerini belirtti.