Kırklareli'nde yaban hayvanları için 250 kilo buğday ve 100 kilo sucuk bırakıldı

Kırklareli’nde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 250 kilo buğday ve 100 kilo sucuk bırakıldı.
Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı’yla Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde dört gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Ekipler, Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı bölgelere yem bırakıyor.
Karlı yolları aşıp ormanlık alana ulaşan ekipler, 10 balya saman, 250 kilogram buğday ve 100 kilogram sucuğu doğaya bıraktı.
Ekipler, Dereköy’e yakın bölgede araçlarının önüne çıkan atıysa bir süre samanla besledi.