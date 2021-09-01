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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’nın hakkından yılan zehri geldi

Brezilyalı araştırmacılar yılan zehrinde bulunan bir molekülle maymun hücrelerinde corona virüsünün çoğalmasını engellemeyi başardı.

Fotoğraf: Reuters

Molecules dergisinde yayınlanan araştırma Covid-19’a neden olan virüsle mücadele etmek için bir ilaç geliştirmede olası bir adım olarak yorumlandı.


Bothrops jararacussu adı verilen bir çukur engereği yılan türünün zehrinde bulunan molekül, maymun hücrelerinde yapılan çalışmada virüsün çoğalma kapasitesini yüzde 75 oranında engelledi.

Araştırmanın yazarı Sao Paulo Üniversitesi’nden Prof. Rafael Guido “Yılan zehrindeki bu bileşenin virüsün çok önemli bir proteinini engellediğini gösterdik” dedi.

Söz konusu molekül, diğer hücerelere zarar vermeden corona virüsünün PLPro adı verilen ve çoğalmasını sağlayan enzime bağlanabilen bir peptit.

Guido antibateriyel özellikleriyle bilinen bu peptitin laboratuvarda sentezlenebildiğini, elde etmek için yılan yakalamaya gerek olmadığını belirtti.

Araştırmacılar şimdi molekülün farklı dozlarda etkinliğini ve virüsün baştan hücerelere girişini engelleyip engelleyemeyeceğini araştıracak.

Bir sonraki adım insan hücreleriyle test.

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