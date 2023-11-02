Çöp poşetinin içinde yeni doğmuş bebek bulundu

Kastamonu’da çöp konteynerinin yanındaki çöp poşetinin içinde yeni doğmuş erkek bebek bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak’ta vatandaşlar, bir çöp konteynerinin yanından ses geldiğini duydu.

Konteynerin yanındaki çöp poşetinin içinde bebek olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşadığı belirlenen bebek, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.