Coldplay, Chris Martin’in sağlık sorunu nedeniyle sekiz konserini erteledi

Britanyalı rock grubu Coldplay, solist Chris Martin’in sağlık sorunları nedeniyle dünya turunun bazı konserlerini erteledi.

Fotoğraf: Reuters

Grubun sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya 45 yaşındaki Martin ciddi bir akciğer enfeksiyonuna yakalandı. Bu nedenle Brezilya’nın Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentlerinde 11-21 Ekim tarihlerinde verilecek sekiz konser ertelendi. 2023 için yeni tarih belirlenecek.

Açıklamaya göre doktoru önümüzdeki üç hafta boyunca Martin’in dinlenmesinin şart olduğunu söyledi.

Grup üyeleri şu ifadeleri kullandı: ”Chris’in sağlığı önceliğimiz olmalı. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Chris’in en kısa sürede sağlığına kavuşacağı konusunda iyimseriz. Turun geri kalan konserlerini tamamlamak istiyoruz.”

Coldplay, geçen yıl ekim ayında çıkan albümleri ‘Music of the Spheres’in adını taşıyan dünya turu bu yıl mart ayında başladı, önümüzdeki temmuz ayına kadar sürecek.