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Yaramazlara biraz batar!

Çöken istinat duvarının altında kalan çocuk öldü

Antalya’nın Finike ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gökbük Mahallesi’nde istinat duvarının çöktüğü ihbarını alan jandarma ve sağlık ekipleri adrese gitti.


Göçük altında kalan ve ağır yaralan Mihriban Kaftanlı (6) ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Mihriban ile göçük sırasında olay yerinde bulunan ve yaralanan Serkan Can Burul (6), Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuklardan Mihriban Kaftanlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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