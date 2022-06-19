Çocuk Kitaplığı / Parkta Kimsecikler Yok: Sıkılmak iyidir

AYNUR KOLBAY

Tek başına zaman geçirmek çocuklar için bazen zorlayıcı, hatta hiç başarılamayan bir durum olabiliyor. Aynı dertten mustarip pek çok yetişkin olduğunu da düşünecek olursak çok garip bir durum olmasa gerek. Bu nedenle sıkıntısından bir uğraş çıkarabilmelerini sağlamak, çocuk yetiştirirken kazandırılabilecek en büyük becerilerden biri. Özellikle belli bir dönemden sonra doğan çocukların hem müthiş bir tüketim çağında yaşması hem de etraflarındaki sınırsız olanaklar dünyasında sıkılmanın bir ihtimal olarak yer almasına katlanamaması büyük sorun.

Nesin Yayınevi’nden çıkan ‘Parkta Kimsecikler Yok’ isimli kitap, sıkılmak ile yaratıcılığın bağlantısını çok güzel bir park hikâyesiyle aktarıyor. Küçük bir çocuğun ağzından dinlediğimiz hikâyede, hiç kimsenin bulunmadığı bir parka konuk oluyoruz. Kahramanımızın keşif arkadaşı Aras’ın, başka bir doğum gününe gittiği için, kumdan kurabiyeler yaptığı Duru ve Pare’nin şehir dışına çıktığı için, saklambaç, ebe tura gibi hareketli oyunların eşlikçisi Ali’nin ise köpeğini veterinere götürdüğü için gelemediğini öğreniyoruz.

Her zaman arkadaşlarıyla birlikte oynamaya alışık kahramanımız tek başına kumda oturup etrafı izlemeye başlıyor. Güneşi, akşam rüzgârını, önünden geçen çınar yapraklarını incelerken birden kendini harika bir hayal aleminde buluveriyor. Her zaman arkadaşlarıyla gezmeye alışık olduğu bu dünya, bu sefer tamamen kendine ait hayallerle çevreleniyor ve hayali ajan yarasaların peşine düşüyor. Bir süre sonra parkın köpeği Zeytin’in de kendisine katılmasıyla macera dolu bir yolculuğa çıkıyorlar. Böylece kimseciklerin olmadığı park şahane bir hikâyenin parçası oluveriyor.

Yazar Hafize Çınar Güner’in şiirsel anlatımı ve çizer Ghazal Fatollahi’nin sıcak renkli çizimlerinin uyum içinde olduğu kitap, çocuklarla farklı etkinlikler gerçekleştirmek için de kullanılabilir. Can sıkıntısının, yalnızlığın üstesinden gelebilmek için biz yetişkinlerden çok daha fazla hünere ve beceriye sahip oldukları vurgulanarak sınırsız ve yaratıcı hayal güçleriyle istedikleri yere gitmekte, istedikleri kişilerle oynamakta özgür oldukları hatırlatılabilir.

İnsana okurken ister istemez pandemi günlerini, sokağa çıkma yasaklarının olduğu zamanlardaki çocuk parklarının hüzünlü halini hatırlatan hikâye, arkadaşlıkların önemine ve güzelliğine de değiniyor. Aynı zamanda oyun oynamanın sınırsız dünyasını ve macera dolu, eğlenceli yönlerini tekrar hatırlatan kitap, üç yaş ve üstü tüm çocuklar için uygun.

Keyifli okumalar.

Yazar adı: Hafize Çınar Güner

Resimleyen: Ghazal Fatollahi

Sayfa sayısı: 32

Yayınevi: Nesin Yayınevi