Çocuk Kitaplığı / Küçük Tilki: Merak etmek lazım

AYNUR KOLBAY

“Ölmek üzereyken hayatımız film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçiyor mu?” sorusu üzerine yapılan çalışmalar ve nedenleri hâlâ araştırılıyor. Doğruluğundan emin olmamakla birlikte yeri geldiğinde kullanmayı sevdiğimiz cümlelerden biri olduğunu yadsıyamayız sanırım.

Meav Yayıncılık’tan çıkan, gerek baskısıyla gerek konusuyla büyüleyici bir güzelliğe sahip ‘Küçük Tilki’ kitabı da okuyucuya bu soruyu anımsatıyor. Henüz bir yavru olan meraklı ve heyecanlı Küçük Tilki, iki mor kelebeğin peşine takılarak farkında olmadan bir tepenin sonuna kadar sürükleniyor.

Ardından ayakları yerden kesilerek uçurumdan aşağı düşüyor ve PAT! Yerde sessiz ve hareketsiz bir şekilde yatan tilkinin ölmüş mü yoksa bayılmış mı olduğuna dair bir ayrıntı öğrenemesek de bu dakika itibariyle rüyasında gördüğü yaşam öyküsüne dahil oluyoruz.

Annesinin karnından yeni çıktığı zamandan başlıyor. Sadece anne sütüyle beslendiği, kardeşleriyle oyun oynadığı, ormanla, ay ışığıyla, çiçeklerle, güneşle ilk kez karşılaştığı günlere şahit oluyoruz tek tek. Rüzgârın tüylerini nasıl hareket ettirdiğini, yemişlerin nasıl yendiğini, sulara nasıl ulaşıldığını küçük tilki ile birlikte öğreniyoruz. Babasının, “Merak, başına iş açar!” uyarısına rağmen kendini durdurmayı başaramadığını ve sürekli merak içinde hayatı ve kendini keşfetmek için büyük bir heyecan içinde olduğunu görüyoruz.

Rüyanın sonu, başıyla aynı noktaya geliyor; kelebeklerin peşinden uçurumdan aşağı düştüğü ana geri dönüyor. Bu noktada okuyucuya umutlu ve mutlu bir son vermeyi, ister hayvan ister insan olsun canlı yavrularının birbirlerine nasıl destek olduğu gerçeğini göstermeyi de ihmal etmiyor.

Kitabın en öne çıkan bir özelliği Marije Tolman’a ait çizimler. Çizer, iç sayfaların ve kapağın atmosferini yaratmak için önce Hollanda kumullarının ve ormanlarının fotoğraflarını çekmiş, ardından bunların dijital baskılarını yapmış. Sonrasında baskılar üzerine çizim yapmak için guaj, sulu boya, akrilik, renkli kurşun kalem, dolma kalem, mürekkep ve tebeşir kullanarak farklı teknikler kullanmış. Bu sayede kitabın tüm sayfalarının gerçeklik ve kurgu arasında gezinen büyüleyici bir tarafı olduğunu söyleyebiliriz.

Dört yaş ve üstü için uygun olan ödüllü kitap, çocuklarla meraklarının peşinden gitmek üzerine sohbet etmek ve bu konuda hayaller kurmalarına fırsat sağlamak için iyi bir tercih.

Keyifli okumalar.

Yazar adı: Edward van de Vendel

Resimleyen: Marije Tolman

Sayfa sayısı: 84

Yayınevi: Meav Yayıncılık