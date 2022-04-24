Çocuk Kitaplığı / İklim Dansı: Tepkiyi dansla ifade etmek

AYNUR KOLBAY

Evrensel bir dil olarak kabul edilebilecek dansın çocuklar açısından faydaları da saymakla bitmez. Fiziksel gelişime katkı, yaratıcılığı geliştirme, özgüven aşılama, sosyalleşip kendini ifade etme imkânı sağlama gibi pek çok artısı var dansın.

Dansın gücü ve birleştiriciliği üzerine yazılmış pek çok kitap bulunuyor. Ancak Nesin Yayınevi tarafından yayınlanan ‘İklim Dansı’, iklim kriziyle dansı birleştirdiğini gördüğüm tek örnek.

Kitabımızın kahramanı, daha küçük bir çocukken dansa başlayan, hayatının hiçbir aşamasından dansı eksik etmeyen, hareketlerini doğanın ritmine uyarlayan bir kız. Dansla birlikte kimi zaman arı, kimi zaman kuş, kimi zaman da ateş böceği olma şansı yakalayan kahramanımız, günün birinde dünyada meydana gelen değişimlerle birlikte dansının da etkilendiğini fark edince endişeleniyor.

Yanlış tüketim alışkanlıkları, insan eliyle doğaya verilen zararlar ve bunların tüm gezegene yansıyan sonuçlarıyla başa çıkabilmek için kendi bireysel eylemini gerçekleştirme kararı alarak iklim değişiminden duyduğu acıyı dansla ifade etmeye başlıyor. Selleri, heyelanları, kuraklıkları ve bunlara dair hayal ettiği tüm duyguları dansına yansıtarak eylemini küresel bir hale getirmeyi başarıyor. Bir süre sonra iklim dansı dünyada pek çok kişinin sesini çıkarmak ve değişime ‘dur’ demek için yaptığı sessiz ama etkili bir eyleme dönüşüyor.

İklim krizi, doğal felaketler, çevre problemleri gibi konulara odaklanan kitapların bireyden başlayarak çoğunluğa yayılan bir ses çıkarma, eyleme çağırma mesajları oluyor genelde. Yazar Gül Ezgi Karaman, bunu bir sanat aracılığıyla yapmakla kalmıyor, üstüne çocuklara birbirinden eğlenceli ve farkındalık yaratıcı etkinlikler de sunuyor.

Hikâyenin sonunda, doğanın pek çok bileşenini ve bu bileşenlerin duygularını anlamayı sağlayacak adımları dans adımlarına dönüştüren ‘Doğadan İlham Alarak Dans Et!’ etkinliğinin ardından çocuklara çok basit bir yöntemle karbon ayak izlerini ölçebilecekleri bir etkinlik daha veriyor Karaman. Basit ve adımları olan bu etkinlik, özellikle küçük yaş çocukların doğru veya yanlış yaptığını bir kez daha kavraması için de eğlenceli bir fırsat. ‘Kelime Bulmaca’ ve ‘Merak Ediyorum’ etkinlikleriyle de hem düşündürücü hem de zevkli bir son yaratılıyor.

Kendini yıllardır iklim değişikliğine ilişkin bilinç uyandırmaya adamış ziraat mühendisi Karaman’a, çizimleriyle Başak Arslan eşlik ediyor. Bir dönüşüm başlatmak ya da dönüşümün parçası olmak isteyen tüm okurlar için ilham yaratan kitap, üç yaş ve üstü tüm çocuklar için uygun.

Keyifli okumalar.

Yazar adı: Gül Ezgi Karaman

Resimleyen: Başak Arslan

Sayfa sayısı: 28

Yayınevi: Nesin Yayınevi