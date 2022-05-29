Çocuk Kitaplığı / Çocukların Rüyaları: Hayalperestlere özel

AYNUR KOLBAY

“Peki ya sen? Sen bu gece rüyanda ne göreceksin?”

Sonja Danowski, olağanüstü gerçeklikteki çizimleriyle okuyucuyu daha ilk sayfadan kitabın içine alan, film tadında okuma deneyimi sunan bir yazar. Daha önce yine Ketebe Çocuk’tan çıkan ‘Komşudaki Tiyatro‘ kitabıyla benzer duygular uyandıran Danowski, bu sefer hayalperestler için yazdığı ‘Çocukların Rüyaları‘ ile karşımızda.

Çocuğunuz varsa ya da bir çocukla uzun süreli vakit geçirecekseniz ona sabah kalktığında mutlaka rüyalarını sormanızı tavsiye ederim. Yetişkinler olarak yaş aldıkça rüyalarımızın bile belli kalıplara girdiğini düşünecek olursak, çocukların tıpkı hayal dünyaları gibi rüyalarının da inanılmaz yaratıcılıkta olduğuna şahit olabilirsiniz.

Bu gerçeklikten yola çıkan yazar, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocukların birbirinden güzel rüyalarına konuk ediyor bizleri. Kitap her bir çocuğu önce yatağında uyurken gösteriyor, ardından da mini şiirler eşliğinde o çocuğun rüyasının içine sokuyor.

Kimi birlikte uyuduğu oyuncağını, kimi okurken açık kalan kitap kahramanlarını, kimi ise yorganındaki minik top dikişleri taşıyor rüyasına. Yumuşacık renkler, inceledikçe farkına varılan müthiş detaylarla insanın içini de yumuşatıveriyor. Bu özelliğiyle tam bir uyku öncesi rahatlama ve huzurlu rüyalara hazırlık kitabı olarak da düşünülebilir.

Tüm Ketebe Çocuk kitaplarında olduğu gibi kapak tasarımından boyutuna kadar her şeyiyle kaliteli. Çocukları kendi rüyalarını düşünmeye, belki onları resmetmeye, hayal dünyalarını daha da genişletmeye teşvik eden kitap için yaş sınırı vermek oldukça zor. Resimleri sayesinde çok küçük yaşlardan itibaren okunabilecek, üst yaş sınırı olmayan bir kitap denebilir.

İnsanda resim sergisini geziyor hissiyatı yaratan çizimleriyle ünlü olan Sonja Danowski, Berlin’de resimli kitap sanatçısı olarak çalışmaya devam ediyor. Çok sayıda uluslararası ödülün de sahibi olan yazar&çizerin diğer kitaplarıyla da tanışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Keyifli okumalar.

Yazan ve Resimleyen: Sonja Danowski

Sayfa Sayısı: 45 sayfa

Yayınevi: Ketebe Çocuk