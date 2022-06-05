Çocuk Kitaplığı / Bol Kepçe Lokantası: Ders vermeden gıda israfı

AYNUR KOLBAY

Son yıllarda mecburen hepimizin gündeminde bulunan sürdürülebilir bir gezegen için birlikte baş etmemiz gereken en önemli meselelerden biri de gıda israfı. Sadece Türkiye’de yılda yaklaşık 8 milyon ton gıdanın israf edildiği, yeterli beslenemeyen insan sayısının da 13 milyon olduğunu düşünürsek tüm dünyada durumun ne kadar vahim olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil.

Bu nedenle güzel bir hikâye eşliğinde bu konuları işleyen çocuk kitaplarının rolü bir kez daha ön plana çıkıyor. Bazı yetişkinlere çok basit işlenen konular gibi gelse de bir çocukla birlikte okunduğunda ne kadar akılda kalıcı öğrenme deneyimlerine neden olduğunu görebiliyorsunuz.

Mundi Kitap’tan çıkan, Gülşen Manisalı’nın sade metni ve Şule Coşkun Balmumcu’nun renkli ve hareketli çizimleriyle okuyucuyu anında içine alıveren ‘Bol Kepçe Lokantası’ tam da böyle bir kitap.

Babası Bol Kepçe Lokantası’nda şef garson olan kahramanımızın ağzından dinliyoruz hikâyeyi. İşini seven ve zevkle çalışan babası, diğer garsonlardan biraz farklı. Çalışma arkadaşlarının aksine işine özenle yaklaşan baba, müşterilere yemeklerin hikâyelerini keyifle anlatarak, yemeğin onlar için de bir zevk olmasını sağlıyor. Böylece gelenler lokantanın yemeklerinden de lokantadan da memnun olarak ayrılıyor.

Lokantadaki tek sorun -her şeyin bol kepçe olması nedeniyle- yemeklerin hep artması. Her gün yemeklerin çöpe gitmesinden rahatsız olan babası patronla konuşup kepçenin boyutunu küçültmeyi sağlasa bile insanların açgözlülüğü sorunun çözüme kavuşmasını engelliyor. Çünkü bu sefer de doymayacağını sanan müşteriler gereğinden fazla miktarda sipariş vermeye başlıyor, yine yemekler artıyor ve çöpe gidiyor. Günün birinde babasını ziyarete giden kahramanımızın çöpe gidecek olan yemekler için bulduğu çözüm ise herkesi mutlu ediyor.

Yaşadığımız dünyada tek olmadığımıza, yardımımıza ihtiyaç duyan başka canlılara da yardımcı olmanın güzelliğine vurgu yapan kitap, aynı zamanda açgözlülüğe, gereksiz tüketime ve dünyaya verilen zarara da hiç abartıya kaçmadan değiniyor.

Ders niteliğinde mesajların yer almadığı, zevkle bir çırpıda okunuverecek ve özellikle minik okurlarda kesinlikle farkındalık yaratacak kitap, çocukların gereksiz tüketim alışkanlıklarından vazgeçmesi için de iyi bir başlangıç adımı olarak düşünülebilir. Aynı zamanda evimizde ya da çevremizdeki artık yemekleri başka canlar için değerlendirmenin ve pek çok canlının hayatını değiştirmenin de motivasyonu olabilir.

Keyifli okumalar.

Yazar adı: Gülşen Manisalı

Resimleyen: Şule Coşkun Balmumcu

Sayfa sayısı: 40

Yayınevi: Mundi Kitap