Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çocuğun eline silah verip zorla ateş ettirdi

Rize’de Mustafa A., sekiz-dokuz yaşlarındaki yeğenine tabanca vererek zorla ateş ettirdi, bu anları kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı.

Fotoğraf: DHA

Görüntülerde Mustafa A., bir evin bahçesinde yeğenini yanına çağırarak “İşte Karadeniz kızını görüyorsunuz” ifadelerini kullanıyor. Eline silah verdiği çocuktan silahı havaya doğru tutup ateş etmesini istiyor.


Küçük kız silahı Mustafa A.’ya doğru tutarak ateş edince bu kez çocuğa kızıp hakaret ediyor. Ardından havaya doğru daha fazla ateş etmesi için zorluyor.

Videoda olaya şahit olan ve küçük kızla konuşan bir kadının sesi de duyuluyor.

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