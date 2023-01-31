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Yaramazlara biraz batar!

Coca-Cola CEO’su Anadolu Holding’in CEO yardımcısı olacak

Coca-Cola İçecek’in CEO koltuğuna 1 Eylül itibariyle Karim Yahi oturacak. Mevcut CEO Burak Başarır da Anadolu Holding’in CEO yardımcısı olacak.

Fotoğraf: AA

Coca-Cola ve Anadolu Grubu tarafından dün akşam KAP’ta yayımlanan açıklamalara göre The Coca Cola Company’de strateji ve finans gibi alanlarda sorumluluk üstlenen Karim Yahi önce 1 Mart’ta Coca-Cola İçecek CEO yardımcısı görevine, 1 Eylül’de CEO görevine getirilecek.


Şirketin mevcut CEO’su Burak Başarır da aynı tarihte Coca-Cola İçecek’in en büyük hissedarı Anadolu Holding’in CEO yardımcısı olarak göreve başlayacak.

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