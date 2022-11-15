Clash of Clans çizgi roman oldu

Dünyanın en çok oynanan bilgisayar oyunlarından ‘Clash of Clans’ın çizgi romanı çıkıyor.

Finli oyun şirketi Supercell’in Clash oyunları bugüne kadar 3 milyardan fazla indirildi ve 150 milyardan fazla oynanma saatiyle dünyanın en popüler oyunlarından biri haline geldi.

Çoklu strateji oyunu şimdi popülaritesini bir çizgi romanla, daha doğrusu çizgi roman serisiyle sürdürmeyi planlıyor.

Oyun dünyasından haberler veren Collider kitabın kapağını ve bazı ayrıntıları özel haberiyle duyurdu.

‘The Books of Clash: Volume 1: Legendary Legends of Legendarious Achievery’ (Efsanevi Başarının Efsanevi Efsaneleri) adlı kitap Mayıs 2023’te yayımlanacak. Serinin bu ilk cildinin yazar / çizerleri Gene Luen Yang, Les McClaine ve Alison Acton.