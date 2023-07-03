Çıray’a göre Akşener ‘siyasi canlı bomba’

İYİ Parti’den istifa eden eski İzmir milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘CHP’den 15 milletvekili almak hayatımın en büyük hatası’ sözlerini ‘siyasi canlı bomba olarak’ değerlendirdi.

Çıray, partisinden istifa etmesindeyse eski bir emniyet müdür muavini ve bir ilahiyatçının etkili olduğunu söyledi.

Meral Akşener. (AA)

İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray, partisinin milletvekili listelerine tepki göstererek adaylıktan çekilmişti. Diken’e konuşan İYİ Partili iki kurmay, Çıray’ın İzmir’den ikinci sırada aday gösterilmesini kabullenemediğini söylemişti. İYİ Parti’den istifa ettiğini duyuran Çıray, mektubunda kendisine ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a İYİ Parti içinde ‘operasyon çekildiğini’ ileri sürmüştü.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’e konuşan Çıray, bir ilahiyatçı ve bir eski emniyet genel müdürü muavinin attığı mesajın İYİ Parti’den istifa etmesinde etkili olduğunu belirterek şunları kaydetti:

*Çok sebebi var. Birden fazla… Ama FETÖ’yü yıllarca devlet adına takip etmiş olan bir ilahiyatçıdan aldığım mesaj ve ömrünü devletin istihbaratına adamış bir polis müdürü de etkili oldu.

Akşener’in kurultay konuşması

Çıray’a, Akşener’in partisinin kurultayın seçimlere girebilmek için CHP’den 15 milletvekili almasının ‘hayatının en büyük pişmanlığı’ olarak nitelemesi de soruldu. Çıray’ın yanıtı şöyle:

*Çocukken torunlarından biri çok bağırıp çağırdığında anneannem “Suç bastırıyor” derdi. İçinde vizyon ve misyon olmayan kurultay konuşması ciddiye alınmaz. Zaten delege de ona, yakın çevresinin üzerini çizerek cevap verdi. Düşünebiliyor musunuz, grubunda Alevi olmayan, vali, büyükelçi ve sürekli anayasa tartışılacak bir ülkede yetkin anayasacı olmayan parti Türkiye’yi yönetmeye talip olabilir mi? Meral hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı.

*Aslında hayatımın en büyük mutluluğu demeliydi, çünkü ’15 milletvekili olayı’ gerek kendisinin liderliği gerekse İYİ Parti için siyasi partiler tarihimizde benzeri görülmemiş bir imkan kapısı açmıştı. Ama sevgili Balbay’ın deyişiyle siyasi tarihimizin ‘en büyük insan öğütücüsü’ olunca olağanüstü fırsatlar bozuk para gibi harcanıyor. Size de eşine rastlanmamış bu başarısızlığı perdelemek ve örtmek için bir dramayı abartılı mimikler ve vücut dili eşliğinde, esasen ‘kuyruk siyaseti’ gibi liderlik kapasitenizin sorgulanmasına yol açacak ibarelerle acıklı bir liderlik parodisi sahnelemek kalıyor. Hem yıllar öncesine dayalı var olduğunu zannettiğim dostluğumuz nedeniyle kendisi adına, hem de herkesin emeği olan İYİ Parti adına çok üzüldüm.